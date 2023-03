Illertissen

Der Illertisser Saatgutmarkt richtet sich nicht allein an Gartenbesitzer

Plus Unter dem Motto "Vielfalt sehen und säen" findet auf der Jungviehweide in Illertissen wieder eine große Börse statt. Dazu gibt es geballtes Fachwissen.

Von Regina Langhans

In dem symbolhaft riesigen Gewächshaus auf der Illertisser Jungviehweide, wo Museum, Bibliothek und am Samstag, 11. März, der Saatgutmarkt ihren Platz haben, wird eifrig gewerkelt. Ursula Glöckler und Rita Joos, Vorsitzende und Stellvertreterin von den Förderern der Gartenkultur als Veranstalter, und ihr Team machen alles fertig für den Start in die Gartensaison. Zum fünften Mal übernehmen nun schon handverlesene Saatguthändler mit sortenreiner, also vermehrungsfähiger Ware, Raritäten und herkömmlichem Samengut den Auftakt. Die Börse unter dem Motto "Vielfalt sehen und säen" mit allerlei Gärtnerwissen findet am Samstag von 10 bis 17 Uhr im und um das Museum statt, die Staudengärtnerei Gaißmayer hat ebenfalls geöffnet. Wir geben einen Überblick, was Besucherinnen und Besucher dort diesmal bei freiem Eintritt erwartet.

