Der Illertisser Weihnachtsmarkt findet wieder mit vollem Programm statt

Rund um den Christbaum zwischen Rathaus und Schranne ist in Illertissen an den ersten beiden Adventswochenenden wieder einiges los.

Zwei lange Jahre mussten die Illertisser warten, jetzt ist es endlich wieder so weit: Der Weihnachtsmarkt findet an zwei Wochenenden im Advent statt. Das Programm ist umfangreich wie früher - und auch die Illertisser Geschäftsleute machen mit.

Traditionell öffnet der Illertisser Weihnachtsmarkt am ersten Adventswochenende - das ist auch in diesem Jahr so. Am Freitag, 25. November, öffnen die Buden auf dem Schrannenplatz um 16 Uhr, die offizielle Eröffnung mit den Rottumtaler Alphornbläsern und Bürgermeister Jürgen Eisen ist dann um 17 Uhr.

Musik und Nikolaus beim Weihnachtsmarkt in Illertissen

Waren im vergangenen Jahr nur einzelne Buden im Stadtgebiet verteilt gewesen, lädt jetzt der Platz rund um den Christbaum zwischen Rathaus und Schranne wieder zum Bummeln ein. Teilnehmer aus dem örtlichen und regionalen Handel sind dabei, außerdem die Vereine. Weihnachtliche Artikel sowie gastronomische Spezialitäten gibt es an beiden Wochenenden jeweils bis 20.30 Uhr.

Am ersten Advent, Sonntag, 27. November, wird es außerdem einen verkaufsoffenen Sonntag in Illertissen geben. Der Stadtrat hatte einhellig dafür gestimmt, dass die Läden im Rahmen des Weihnachtsmarktes öffnen dürfen.

Das Programm beim Weihnachtsmarkt Illertissen 1 / 6 Zurück Vorwärts Freitag, 25. November: 17 Uhr Eröffnung durch Bürgermeister Jürgen Eisen und die Rottumtaler Alphornbläser 18 Uhr Musikkapelle Betlinshausen

Samstag, 26. November: 18 Uhr Voice of X-Mas

Sonntag, 27. November: 17 Uhr Musikverein Au 18.30 Uhr Jedesheimer Musikanten

Freitag, 2. Dezember: 17 Uhr Voice of x-Mas 18.30 Uhr Musikvereinigung Tiefenbach

Samstag, 3. Dezember: 16 Uhr Stadtkapelle Illertissen 18 Uhr Voice of X-Mas

Sonntag, 4. Dezember: 15.30 Uhr Puppentheater Schlabbergosch 16.30 Uhr Besuch des Heiligen Nikolaus umrahmt vom Bläserquartett der Stadtkapelle



Auch der Kunstzirkel Illertissen zeigt wieder seine Werke

Rund um den Weihnachtsmarkt gibt es aber noch mehr zu entdecken: Der Kunstzirkel zeigt ebenfalls am ersten Adventswochenende in seiner Jahresausstellung in der Historischen Schranne Arbeiten seiner Mitglieder, im Vorjahr gab es die Schau nur virtuell zu sehen. Am zweiten Adventssonntag, 4. Dezember, wird außerdem ab 16.30 Uhr der heilige Nikolaus erwartet. Er verteilt wieder am historischen Eingang des Rathauses an die Kinder Gaben. Und für eine stimmungsvolle musikalische Umrahmung des Weihnachtsmarktes sorgen die heimischen Kapellen.

Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt Illertissen Freitag von 16 bis 20.30 Uhr, Samstag von 15 bis 20.30 Uhr und Sonntag von 11 bis 20.30 Uhr.