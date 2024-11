Der Illertisser Weihnachtsmarkt hat begonnen

Begleitet von der Musik der Rottumtaler Alphornbläser hat der Illertisser Bürgermeister Jürgen Eisen am Freitagabend den Weihnachtsmarkt auf dem Schrannenplatz eröffnet. Am ersten und zweiten Adventswochenende werden dort allerlei Speisen und Getränke, weihnachtliche Artikel und weitere Waren angeboten, viele Stände werden von Privatleuten und Vereinen betrieben. Immer wieder treten Musikgruppen und Kapellen auf, Kinder kommen auf dem Karussell und an der lebendigen Krippe auf ihre Kosten.

Geöffnet hat der Markt am von 29. November bis 1. Dezember sowie von 6. bis 8. Dezember freitags ab 16 Uhr, samstags ab 15 Uhr und sonntags ab 11 Uhr. Schluss ist jeweils um 20.30 Uhr.