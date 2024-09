Der Kletterturm und seine Erfolgsgeschichte

Eine Kletterszene gab es in Illertissen schon früher. Thomas Ertle, Vorsitzender der DAV-Sektion Illertissen, erinnert sich an den selbst eingerichteten Kletterstadl in Betlinshausen, der 2013 aus baulichen Gründen schließen musste. Seit fünf Jahren bietet der Alpenverein Kletterinnen und Kletterern eine andere, professionelle Möglichkeit: Am Samstag, 7. September, feiert die Sektion das kleine Jubiläum ihres Kletterturms an der Friedhofstraße. Dann ist für Neugierige und Erfahrene gleichermaßen etwas geboten. Für Ertle steht fest, dass sich die große Investition der Sektion gelohnt hat: „Es war die richtige Entscheidung, der Kletterturm wird sehr gut angenommen.“ Der Vorsitzende verrät, was die Anlage im Nordosten der Kernstadt auszeichnet – und welche Zahl die Erfolgsgeschichte verdeutlicht.

