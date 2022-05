Experte aus der Region gibt Tipps: Das sollten Laufsport-Anfänger wissen

Plus Joggen ist Volkssport Nummer eins, nicht erst seit der Corona-Pandemie. Experte Jürgen Mersch-Mancini aus Illertissen verrät im Interview Tipps für Einsteiger.

Entlang des Illerkanals, draußen im Grünen, führt die Hausstrecke vieler Läuferinnen und Läufer aus Illertissen und Umgebung. Flach geht’s dahin. Das, sagt Jürgen Mersch-Mancini, sei vor allem für Einsteiger attraktiv. Und davon gibt es immer mehr. Der Laufsport erlebt seit Beginn der Corona-Krise einen regelrechten Boom. Wie die meisten Freiluftsportarten. Die Zahl der wöchentlich im Ausdauersport-Netzwerk Strava dokumentierten Aktivitäten im Laufen, Radfahren, Wandern oder Schwimmen beispielsweise haben sich seitdem mehr als verdoppelt. Doch was sollte man als Neuling beachten? Darüber sprechen wir mit Jürgen Mersch-Mancini, der seit sechs Jahren das Laufsport-Geschäft "Jürgens Laufeck" in Illertissen betreibt und die Szene damit bestens kennt.