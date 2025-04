Der Luftsportverein Illertissen e.V. blickt auf eine schöne Flugsaison 2024 zurück

Anfang März 2025 hielt der Luftsportverein Illertissen e.V. seine Jahreshauptversammlung im historischen Adler-Gebäude in Illertissen. Als Ehrengast und Vertretung der Stadt durfte der Verein Susanne Kränzle-Riedl, die dritte Bürgermeisterin von Illertissen, begrüßen. Werner Egger, der bis dato zweite Vorsitzende des Vereins, gab einen Rückblick auf eine unfallfreie Flugsaison 2024.

Zusätzlich zu schönen Flügen war die Eröffnung des öffentlich zugelassenen Spielplatzes am Flugplatz eines der Highlights des Jahres. Besonderer Dank wurde an alle Helfer und Spender ausgesprochen. Flugziele mit dem vereinseigenen Motorflugzeug waren 2024 Tschechien, Ungarn und Norwegen. Drei Segelflugpiloten nutzten den europäischen Winter, um in Australien Streckenflüge von bis zu 550 km zu absolvieren.

Der Ausbildungsleiter Wolfgang Kehl berichtete im Anschluss über die Ausbildung im Verein. Aktuell befinden sich sechs Flugschüler:innen im Alter von 14 bis 60 Jahren in der Flugausbildung. Ein besonderer Dank gebührte dem bis dato ersten Vorsitzenden Philipp von Criegern, welcher während seiner 14-jährigen Amtszeit durch sein Engagement und seine Ideen maßgeblich zum Erfolg des Vereins beigetragen hat und sein Amt nun an einen Nachfolger übergibt. Die neue Vorstandschaft wird von Werner Egger als erster Vorsitzender, Oliver Kretschmar als zweiter Vorsitzender, Mathias Dopfer als Kassierer und Ellen Hartl als Schriftführerin vertreten.

Im Anschluss erfolgte ein Ausblick auf die nächsten Jahre. 2026 steht das 75-jährige Vereinsjubiläum an, welches gefeiert werden soll. Siegfried Möst, Stützpunktleiter der Luftrettungsstaffel Bayern am Flugplatz Illertissen, gab bekannt, dass 2025 wieder eine Übung in Illertissen geplant ist. Frau Kränzle-Riedl bedankte sich stellvertretend für die Stadt Illertissen für die Bemühungen des Vereins, mit dem Flugplatz ein attraktives Ausflugsziel für Jung und Alt zu schaffen. Die Versammlung fand mit dem Ausblick auf eine schöne Saison 2025 ihren Ausklang.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.