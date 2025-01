Der Meisterdetektiv bittet zum Verhör

Auch als Krimikomödie in der Version der Schwabenbühne mit Regisseur Jörg Zenker hat der Bestseller „Mord im Orientexpress“ von Agatha Christie nichts an Gänsehautmomenten und knisternder Spannung verloren. Dafür sorgten neun unterschiedliche Charaktertypen, raffinierte Bühnentechnik sowie eine Ausstattung im Balkanambiente des 1934 veröffentlichten Romans mit aufmerksam gestalteten Details, etwa bei der Musik. So ließ sich das Publikum von Anfang an auf die Spurensuche und die VErhöre mit dem belgischen Detektiv Hercule Poirot ein, verkörpert vom Schwabenbühnenurgestein Josef Hutzler.

Regina Langhans

Schwabenbühne

Mord