Der Schrannenplatz wird wieder zum Weihnachtsmarkt

Viel Musik und regionale Angebote stehen ab dem 1. Dezember in Illertissen auf dem Programm. Und auch der Nikolaus schaut wieder vorbei.

Rund um den Christbaum zwischen Rathaus und Schranne wird es an den ersten beiden Adventswochenenden wieder stimmungsvoll in Illertissen: Der Weihnachtsmarkt öffnet am 1. Dezember seine Pforten auf dem Schrannenplatz und lockt mit Musik, gastronomischen Spezialitäten und weihnachtlichen Artikeln.

Die Buden sind am Freitag schon ab 16 Uhr offen, offiziell eröffnet wird der Markt dann aber wieder ganz traditionell um 17 Uhr mit den Rottumtaler Alphornbläsern und Bürgermeister Jürgen Eisen. Teilnehmer aus dem örtlichen und regionalen Handel sowie die Vereine verwöhnen die Besucher mit weihnachtlichen Artikeln sowie gastronomischen Spezialitäten jeweils bis 20.30 Uhr.

Beim Weihnachtsmarkt in Illertissen gibt es wieder Musikprogramm

Aber auch nach der Eröffnung und den an den weiteren Tagen des Weihnachtsmarktes gibt es wieder stimmungsvolle musikalische Umrahmung: am Freitag spielt um 19 Uhr die Musikvereinigung Tiefenbach, am Samstag um 18 Uhr ist Voice of X-Mas zu hören, und am Sonntag spielen erst die Stadtkapelle (17 Uhr) und dann der Musikverein Au (18 Uhr). Am ersten Wochenende zeigt außerdem der Kunstzirkel die Arbeiten seiner Mitglieder in der Jahresausstellung in der Schranne.

Die Besonderheit am zweiten Wochenende des Marktes ist am zweiten Adventssonntag, 10. Dezember, ab 16.30 Uhr der Besuch des Heiligen Nikolaus, der wieder am historischen Eingang des Rathauses an die Kinder seine Gaben verteilen wird. Und auch das zweite Weihnachtsmarktwochenende hat ein Musikprogramm: Am Freitag, 8. Dezember, gibt es ab 18 Uhr Weihnachtsmusik mit Wolfgang, am Samstag, 9. Dezember, ist um 18 Uhr noch mal Voice of X-Mas zu hören. Das Puppentheater Schlabbergosch hat seinen Auftritt dann am Sonntag, 10. Dezember, um 15.30 Uhr.

Info: Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt Illertissen an beiden Wochenenden freitags von 16 bis 20.30 Uhr, samstags von 15 bis 20.30 Uhr und sonntags von 11 bis 20.30 Uhr. (AZ)

