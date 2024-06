Illertissen

Der Schützengau Iller-Illertissen setzt auf Tradition und Zukunft

Plus Zum 70. Bestehen wird die neue Gau-Standarte geweiht. Gauschützenmeister Nothelfer hebt hervor, dass Brauch und Verein ihren Platz in der Gesellschaft haben.

Von Armin Schmid

Ein Festgottesdienst mit Weihe der neuen Gaustandarte, ein Umzug von der Stadtpfarrkirche St. Martin zur Historischen Schranne mit Böllerschießen und Einzug der Vereinsabordnungen, Fahnen und Schützenkönige und ein gelungener Festakt waren die Erfolgszutaten für eine Großveranstaltung des Schützengaus Iller-Illertissen am Sonntag. Im Mittelpunkt standen die öffentliche Vorstellung der neuen Gau-Standarte und die Feier des 70-jährigen Bestehens des Schützengaus.

In seiner Festrede fragte der Gauschützenmeister Georg Nothelfer in die Runde, ob die Anschaffung einer Standarte in der heutigen Zeit noch richtig und sinnvoll ist. "Wir in der Gauvorstandschaft sagen ja und stehen dazu", gab er die Antwort. Der Gauschützenmeister betonte, dass es sich dabei um gelebte Tradition handle. Die vor Gott geweihte Gaustandarte sei der Stolz des Schützengaus und werde künftig bei Veranstaltungen, öffentlichen Anlässen und Umzügen zum Einsatz kommen. "Die Standarte wird sichtbarer Ausdruck unserer Zusammengehörigkeit sein", hob er hervor. Bewusst habe man auch den Spruch "Gemeinsam in die Zukunft – Gefestigt durch die Tradition" auf der Standarte gewählt. Diesen Spruch, der das Gauwappen umrundet, zeigt die eine Seite der neuen Standarte. Auf der anderen Seite ist das Illertisser Schloss abgebildet. "Ich wünsche mir, dass auch nachfolgende Generationen unsere Standarte hegen und pflegen. Für uns ist die Gaustandarte ein besonderes Kulturgut", sagte Nothelfer weiter.

