Illertissen

vor 36 Min.

"Viele bleiben daheim": Der Spaß am Einkaufen in Illertissen soll zurückkehren

In den Zeiten von Corona hat sich einiges geändert in der Illertisser Geschäftswelt. Einige Läden und Lokale wurden geschlossen - es gab aber auch einige Neueröffnungen.

Plus Die Werbegemeinschaft hat zwei schwierige Jahre hinter sich. Vorsitzender Rainer Weikmann sagt, was jetzt ansteht und wie der Verein die Innenstadt-Pläne sieht.

Von Rebekka Jakob

Zwei Jahre Corona haben in Illertissens Geschäftswelt Spuren hinterlassen. Es ist leerer geworden in der Innenstadt: Das Café am Markt hat schon lange nicht mehr geöffnet, der Brautmodenladen an der Hirschkreuzung ist weggezogen. Doch es gab auch Lichtblicke in dieser Zeit und Aktionen, mit denen sich vor allem die Werbegemeinschaft gegen die Probleme der Pandemie gestemmt hat. Nicht nur ihr Ende des vergangenen Jahres gewählter Vorsitzender Rainer Weikmann hofft jetzt, dass es wieder besser wird. Und Ideen, wie der Spaß am Einkaufen in Illertissen zurückkommen kann, gibt es auch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen