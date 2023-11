Illertissen

06:00 Uhr

Der SV Jedesheim möchte ein neues Sportheim - doch noch fehlt das Geld

Plus Vor 46 Jahren hat der SV Jedesheim sein Sportheim an der B19 feierlich in Betrieb genommen. Vieles ist noch wie damals. Jetzt plant der Verein einen Teilneubau.

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

Der Charme der Siebzigerjahre ist hier noch greifbar. Das Mobiliar und die Schanktheke erinnern an damals, die Eckbank aus Holz, das sieht man, hat schon viel mitgemacht. Die Platzverhältnisse im Sportheim des SV Jedesheim sind beengt, und auch von außen wird deutlich: Das Gebäude ist in die Jahre gekommen, vieles entspricht längst nicht mehr den heutigen Standards. Auch aus energetischer Sicht. Den Wunsch nach einer neuen Heimat hegen sie im Verein schon länger. Jetzt werden die Pläne konkreter. Ein Teilneubau soll’s wohl werden. Günther Miller, einer von drei Vereinsvorsitzenden und in seiner Funktion für die Liegenschaften verantwortlich, macht aber klar: „Das Projekt übersteigt unsere finanziellen Möglichkeiten bei Weitem, und die offiziellen Fördermöglichkeiten von Freistaat und Stadt reichen auch nicht aus.“

Die Geschichte der Sportanlage an der B19 geht zurück bis in die 1950er-Jahre. Unter tatkräftiger Mithilfe der Vereinsmitglieder wurde die Sportstätte auf dem Areal eines ehemaligen Schrottplatzes geschaffen, 1964 schließlich eingeweiht. Im Juli 1977 feierte der SV Jedesheim die Fertigstellung des Sportheims an gleicher Stelle. Noch heute ist das Dach des kleinen Hauses mit Eternitplatten eingedeckt. Drumherum wurde in den vergangenen Jahren immer wieder Hand angelegt. 1985 wurde der Sportplatz saniert, 2005 ein Erweiterungsbau mit Kabinentrakt und Sanitärbereich in Betrieb genommen. Die Duschen mussten zwischenzeitlich schon wieder erneuert werden, eine Flutlichtanlage wurde gebaut, die Bewässerungstechnik modernisiert und die Platzpflege auf den Betrieb mit Rasenmäherrobotern umgestellt.

