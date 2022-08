"Der Tod im Birnbaum": Das erwartet die Zuschauer auf der Schwabenbühne

Lokal Diesen Freitag feiert die Schwabenbühne in Illertissen mit der romantischen Volkskomödie Premiere. Die 15 Darsteller inszenieren ein fulminantes Schauspiel.

Mit der Premiere von "Der Tod im Birnbaum oder: Drei Wünsche hast du frei" – eine schwäbische Komödie von Manfred Eichhorn aus Ulm – steuert die Freilichtsaison der Schwabenbühne Illertissen auf ihren Höhepunkt zu. Premiere ist am Freitag, 12. August, ab 20 Uhr, und gespielt wird noch den ganzen Monat über.