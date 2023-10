Illertissen

vor 22 Min.

Traum von der Fußball-Arena lebt: Das sagt der FVI zu den Umbauplänen

Plus Der Stadtrat diskutiert über den Umbau des Vöhlinstadions. Beim FV Illertissen sind wenig Komfort, weite Wege und mangelndes Fan-Interesse schon länger Thema.

Von Stephan Schöttl

Als der FV Illertissen am Dienstag in der Regionalliga Bayern sein Heimspiel gegen den TSV Aubstadt gewann (1:0), vermeldete der Verein offiziell gerade einmal 360 Zuschauerinnen und Zuschauer im Vöhlinstadion. Am sportlichen Erfolg liegt es nicht, dass sich die Spieler des Viertligisten Woche für Woche über das mangelnde Interesse an ihrer Tätigkeit wundern. Der FVI ist immerhin Tabellensechster, obendrein amtierender bayerischer Pokalsieger. Torhüter Felix Thiel äußerte sich dazu in einer Folge unseres Podcasts "Studio West" und meinte: "Das ist bei uns in der Mannschaft ein sehr großes Thema. Wir würden uns natürlich auch einmal über ein volles Stadion freuen."

Fehlender Komfort, weite Wege und eine wenig attraktive Haupttribüne sind mögliche Gründe. Im Illertisser Stadtrat ging es daher jüngst um die Frage: Wie kann man aus dem Sportstadion ein mindestens regionalligataugliches Fußballstadion schaffen, in dem gleichzeitig auch alle anderen Nutzer ihre Sportarten ausüben können? Drei verschiedene Umbau-Varianten waren vorgestellt worden. Vor einer Entscheidung werden momentan Stellungnahmen anderer Vereine und der Schulen gesammelt, die ebenfalls Nutzer des Vöhlinstadions sind.

