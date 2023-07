Illertissen

Der TSV Illertissen nimmt sein neues Zuhause in Besitz

Plus Nach fünf Jahren Planung bezieht der Sportverein sein neues Zentrum an der Bruckhofstraße. Die Freude ist riesig - trotz eines unvorhergesehenen Problems.

Von Rebekka Jakob

"Puh!" Mit diesem Stoßseufzer von Ulrich Hartmann war am Samstag eigentlich schon alles gesagt: Es ist ein Seufzer der Erleichterung des TSV-Vorsitzenden, und gleichzeitig der Ausdruck großer Freude, dass der Verein sein neues Zuhause jetzt auch ganz offiziell bezogen hat. Nach fünf Jahren Planung und weniger als zwei Jahren Bauzeit ist an der Bruckhofstraße mit Zweifachturnhalle, Gymnastikraum, Geschäftsstelle und Vereinsheim eine Heimat für die rund 1700 Mitglieder entstanden. Und nicht nur Ulrich Hartmann war die Freude darüber deutlich anzusehen.

"Es ist gut geworden - das sieht man an den vielen glücklichen Gesichtern", so der Eindruck, den Illertissens Bürgermeister Jürgen Eisen von dem Tag der offenen Türe mitnahm. Die TSV-Halle sei ein weiteres Leuchtturmprojekt, das nach dem Start im Oktober 2021 innerhalb kurzer Zeit in Illertissen entstanden sei. Hausherr ist der Verein, dessen Mitglieder laut Hartmann auch die eigentlichen Bauherren sind. Sie waren es, die durch ihren Beschluss zum Hallenneubau im April 2018 den Weg frei gemacht hatten, das alte Vereinsgelände samt altehrwürdiger Jahnhalle zu verkaufen und das Abenteuer Hallenneubau anzugehen.

