Der TSV Illertissen zeigt sein neues Zuhause

Die neue Turnhalle des TSV Illertissen ist fertig. Am Samstag gibt es Einblicke in das Großprojekt - und dazu ein buntes Mitmachprogramm.

Vier Jahre ist es her, als die Mitglieder des TSV Illertissen eine weitreichende Entscheidung getroffen haben: Sie stimmten damals für den Neubau einer Turnhalle als Ersatz für die inzwischen 100 Jahre alte Jahnhalle. Jetzt, am Samstag, 15. Juli, ist es so weit: Das neue Zuhause des TSV wird eingeweiht - und darf bereits von den Besuchern kräftig besportelt werden.

In der Bruckhofstraße 8 ist in anderthalb Jahren Bauzeit der Neubau entstanden, der Zweifach-Sporthalle, Gymnastikraum, Vereinsheim und Geschäftsstelle des Vereins beherbergt. Besucherinnen und Besucher können sich hier am Samstag beim Tag der offenen Tür umschauen - aber auch selbst aktiv werden. Denn nach dem Sektempfang und der offiziellen Einweihung mit Grußworten und Musik gibt es von 12 bis 17 Uhr einen sportlichen Nachmittag. Wer mitmachen will, soll also gerne gleich in Sportkleidung erscheinen. In der Halle 1 wird den ganzen Nachmittag über ein Kinderparcours aufgebaut sein und das Multi Motion Center kann getestet werden. Dahinter verbirgt sich eine riesige Bewegungslandschaft zum Spielen und Klettern.

Auch neben der neuen Turnhalle in Illertissen wird Sport getrieben

In der Halle zwei wechseln sich verschiedene Gruppen und Angebote ab - Basketball, Faustball, Reha Neuro, Volleyball, Tischtennis, Gerätturnen und Leichtathletik aus dem Portfolio des TSV Illertissen gibt es hier zu erleben. Im Gymnastikraum werden verschiedene Tanzvorführungen, Judo, Reha-Sport, Yoga, Pilates, Bodyworkout und Steppaerobic stattfinden. Draußen bieten die Schwimmabteilung Wasserspiele und die Vitalsportabteilung Nordic Walking an, auch Handball wird hier gespielt. Dazu gibt es eine Schaumkussmaschine und eine Tombola. (rjk)