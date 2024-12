Der „urigste Weihnachtsmarkt im Illertal“ steht wieder an

Es weihnachtet gewaltig in Jedesheim. Denn: Am dritten Adventswochenende, 14. und 15. Dezember, verwandelt sich das Areal vor der Gemeindehalle wieder in den „urigsten und gemütlichsten Weihnachtsmarkt im Illertal“, wie die Jedesheimer das Ereignis ankündigen. „Unser Motto ist klein und fein“, sagt Claudia Miller vom Förderverein Jedesheim, dem Organisator der mittlerweile 19. Auflage. 13 geschmückte Verkaufsstände und eine Bühne laden zum Bummeln, Kaufen, Essen, Trinken, geselligen Beisammensein ein. „Darin steckt viel Mühe und Liebe zum Detail“, so Claudia Miller.

„Der Reinerlös des Weihnachtsmarktes geht als Spende an regionale Institutionen“, betont sie. „Wir sind stolz, so etwas auf die Beine zu stellen“, erklärt sie. Ihr größter persönlicher Glücksmoment: „In die strahlenden Augen der Leute bei der Spendenübergabe zu sehen.“ Auch heuer, so die Absicht der Veranstalter, wollen sie die Spendensumme knacken.

Förderverein Jedesheim veranstaltet Weihnachtsmarkt

Geboten ist an beiden Tagen jeweils von 16 bis 21 Uhr jedenfalls eine ganze Menge. Samstags treten der Spatzenchor (17 Uhr), die Lebenshilfe mit den Dancing Stars (18 Uhr) und die Gesangsgruppe Timeless (19 Uhr) auf. Sonntags beschert um 17 Uhr der Nikolaus, die Flötenkinder spielen um 17.30 Uhr, der Gesangverein Jedesheim unterhält um 18 Uhr und dann sind ab 19 Uhr noch die Jedesheimer Musikanten an der Reihe.

Dass das Kulinarische dabei nicht zu kurz kommt, das ist klar. Im Einsatz sind dabei örtliche Institutionen, Vereine und Geschäfte. Von der Feuerwehrwurst bis zu frischen Waffeln, vom Glühmost bis zur selbstgemachten Feuerzangenbowle – alles, was man auf dem Weihnachtsmarkt gerne isst und trinkt, gibt es in Hülle und Fülle. Wer Geschenke braucht, für den halten örtliche Künstler, aber auch die Donau-Iller-Werkstätten Hübsches bereit. Gewinnen kann man zudem Preise beim Glücksrad der Illertisser Bank.