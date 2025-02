Der Vorstand der SG Mack 1972 wird erneut im Amt bestätigt

Bei der ordentlichen Mitgliederversammlung konnten sich 28 Mitglieder erneut von der aktiven Vereinsführung überzeugen. Der Erste Vorsitzende Franz-Xaver Hamp verkündete einen Mitgliederstand von insgesamt 253 Sportlern. Dabei wurden auch die Planungen für das Jahr 2025 bekannt gegeben.

Nach dem Vortrag des Ersten Vorsitzenden folgten die Berichte der Abteilungsleiter über die Aktivitäten des Vorjahrs. Über Fußball Frank Daniel, Gymnastik Corina Hess, Fit for Fun und Body-Workout Barbara Ludwig, Tischtennis Franz-Xaver Hamp. Es wurden das Pokalturnier und die Meisterschaft in der Freundschaftsrunde in der vergangenen Saison gewonnen. Yoga-Kurse leiten Silke Ott und Nicole Sauter. Die Details zur finanziellen Situation des Vereins wurden durch Josef Müller (Leiter Finanzen) den Mitgliedern erläutert. Der Haushaltsplan 2025 wurde von Josef Müller vorgestellt und von der Mitgliederversammlung einstimmig genehmigt. Dem Bericht der Kassenrevisoren, vorgetragen durch Christian Raczek, folgte die einstimmige Entlastung des Vorstands durch die Mitgliederversammlung. Die Neuwahlen des Vorstands und des Vereinsausschusses erfolgten unter der Leitung des Wahlvorstands Corina Hess. Der bisherige Vorstand Franz-Xaver Hamp (Erster Vorsitzender), Thomas Mannsbart (Zweiter Vorsitzender) und Josef Müller (Leiter Finanzen) wurde von den 28 wahlberechtigten Mitgliedern in ihren bisherigen Ämtern bestätigt. Als Kassenrevisoren wurden Hans-Christian Raczek und Robert Ball gewählt. Die zahlreichen und abwechslungsreichen sportlichen Aktivitäten werden in der Vereinshomepage www.sg-mack.de veröffentlicht.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.