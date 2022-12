Der Wunschbaum der AWO steht wieder im Nautilla

Bewohner aus Heimen und Kunden der Tafel haben kleine Wünsche aufgeschrieben. So können sie erfüllt werden.

Im Foyer des Freizeitbads Nautilla steht er jetzt wieder - der Wunschbaum der Awo Illertissen. Geschmückt ist er mit Wünschen von Menschen, die entweder alleine sind oder sich im Alltag schwertun. Wer möchte und kann, darf sich Wünsche vom Baum aussuchen und diese erfüllen.

Aufgeschrieben haben die Wünsche Bewohner aus dem Caritas‐Seniorenheim, dem Haus Sebastian und Kunden der Tafel in Illertissen. "Für viele Menschen ist dies unangenehm, weshalb wir auf den Wunschzettel am Baum im Nautilla keine Namen öffentlich machen.", erklärt Awo-Vorsitzende Stefanie Steinle. "Die Mitarbeiter der Heime und Helfer der Tafel wissen, wer welchen Wunsch geäußert hat." Als kleine Hilfestellung für die Schenkenden wurde aber jeweils das Geschlecht und das Alter angegeben. Es sind Wünsche wie ein Toaster, Körperpflegeprodukte oder ein Poncho darunter, der Wert liegt bei bis zu 30 Euro. Es gibt aber auch immaterielle Wünsche wie ein Besuch oder ein Spaziergang.

Und so können Schenkende mitmachen: Einen Wunsch am Baum im Freizeitbad Nautilla aussuchen, das Geschenk verpacken und bis zum 16. Dezember beim Freizeitbad Nautilla abgeben. Bei den immateriellen Wünschen reicht es, den Geschenkanhänger nur mit den Kontaktdaten abzugeben, die Mitarbeiter der Heime werden sich mit den Schenkenden in Verbindung setzen. (AZ)