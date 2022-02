Illertissen

13:22 Uhr

Deshalb müssen in Illertissen derzeit viele Bäume gefällt werden

Plus Am Wanderweg hinter dem Friedhof in Illertissen oder auch am Mühlbach: An vielen Stellen wird derzeit kräftig abgeholzt. Leider ist das dringend notwendig.

Von Rebekka Jakob

In Illertissen wird derzeit an vielen Stellen die Säge angesetzt - der Winter ist die Jahreszeit, in der meistens Baumfällungen vorgenommen werden. Auch in der Nähe des Friedhofs werden ab Donnerstag Waldarbeiten stattfinden und Bäume fallen. Wilfried Sommer, Revierleiter des zuständigen Forstreviers Holzschwang, erklärt, wie er und seine Kollegen dabei vorgehen - und warum die Entscheidung, welcher Baum weg muss, nicht immer einfach ist.

