Deutsche Einrad-Elite zu Gast im Vöhlinstadion in Illertissen

Zum dritten Mal richtet der RSV Illertissen die Deutsche Meisterschaft aus. Welche Wettbewerbe es gibt und wo eine Lokalmatadorin Siegchancen hat.

Am Wochenende findet die 13. Deutsche Meisterschaft im Einrad-Rennen in Illertissen statt. Der RSV Illertissen ist dritten Mal Ausrichter dieses Wettkampfes. Im Vöhlinstadion werden 129 Sportlerinnen und Sportler aus 27 Vereinen in zwölf Disziplinen um die deutschen Juniormeister- und Meistertitel kämpfen. Teilnehmer unter elf Jahren treten im Deutschen Nachwuchs-Cup an.

Deutsche Meisterschaft im Einrad-Rennen steigt in Illertissen

Zu den Disziplinen gehören, wie in der Leichtathletik, Rennen über 100, 200, 400 und 800 Meter sowie Staffeln über viermal 100 und 400 Meter. Auch beim Hoch- und Weitsprung messen sich die Einradsportler. Beim Hochsprung ist es Ziel, nach dem Überqueren der Latte nicht nur sicher mit dem Rad zu landen, sondern auch danach noch drei Radumdrehen auf dem Rad sitzend zu fahren. Erwartet werden Höhen von über einem Meter. In der Disziplin Weitsprung springen die Sportler nicht in den Sand, sondern auf festem Untergrund. Beim Einrad-Rennen werden Weiten von über drei Metern erwartet. Zusätzlich gibt es spezielle Einrad-Disziplinen wie 30-Meter-Radlauf, 50-Meter-Einbein, Coasting und den IUF-Slalom. Beim Coasting berühren die Füße weder Pedale noch Reifen.

Im IUF-Slalomparcour um 10 Pylonen, rechnet sich Jennifer Rueß vom RSV Illertissen große Chancen auf eine Bestzeit aus. Sie ist amtierende Weltmeisterin und war bereits 2018 deutsche Meisterin in dieser Disziplin. Neben ihr kämpfen noch 23 weitere Sportlerinnen und Sportler für den RSV Illertissen um die Titel. Wer sich die hochklassige Einrad-Meisterschaft anschauen möchte, ist eingeladen, am Samstag, 15. Juni, zwischen 9 und 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 16. Juni, zwischen 9 und 15.30 Uhr im Vöhlinstadion vorbeizuschauen. Genauer Zeitplan und Informationen auf www.rsv-illertissen.de. (AZ)