DFB-Pokal: Das Datum für das Spiel in Illertissen steht fest

Die Spiele der ersten Hauptrunde sind terminiert - und damit auch die Begegnung zwischen FV Illertissen und Fortuna Düsseldorf.

Jetzt steht das Datum für den nächsten großen Auftritt des FV Illertissen fest: In der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals spielen die Illertisser vor heimischer Kulisse gegen Fortuna Düsseldorf. Anpfiff ist am Sonntag, 13. August, um 15.30 Uhr im Vöhlinstadion. Der FVI hat angekündigt, dass der Ticketvorverkauf in der ersten oder zweiten Juliwoche starten soll - je nachdem, wann die Planungen abgeschlossen sein werden.

Die vierte Teilnahme am DFB-Pokal hatten sich die Illertisser als Toto-Pokal-Sieger 2023 verdient. Diese Woche startete der Regionalligist mit dem Training, insgesamt acht Neuzugänge verstärken das Team. (rjk)