vor 18 Min.

Diakonie-Zentrum in Illertissen: Ein Ort für in der Gesellschaft Gestrandete

Menschen, die an Depressionen leiden oder suchtkrank sind, bekommen bei der Diakonie in Illertissen Hilfe.

Plus Bei der Diakonie in Illertissen bekommen Erkrankte Unterstützung. Betroffene und Betreuer erzählen, wie der Alltag dort ist – und wo die Hilfe an Grenzen stößt.

Die einen nehmen täglich den Zug nach Ulm, um Substitutionsmittel bei einem der vier Ärzte abzuholen. Andere brauchen regelmäßig psychiatrische Unterstützung im Bezirkskrankenhaus Günzburg. Und wieder anderen ersetzt die Tagesstätte der Diakonie in Illertissen den Arbeitsplatz. Sie seien ein Spiegelbild der Gesellschaft, erkennt Bezirkstagspräsident Martin Sailer, als er mit Landrat Thorsten Freudenberger und Vertretern der Politik die Illertisser Zweigstelle des sozialpsychiatrischen Zentrums des Diakonischen Werks Neu-Ulm, besucht. Till Bauer, der sie leitet, formuliert es anders, „Jeden und jede, die wir vor einem Krankenhausaufenthalt bewahren, machen den Erfolg unserer Arbeit aus.“

Sie arbeiten an verschiedenen gesellschaftlichen Baustellen und einen Großteil davon finanziert der Bezirk Schwaben, eine weitere Basis sind regelmäßige Spenden, auch Bußgelder kommen hier an. So gibt es die Drogenberatung für den illegalen Konsum und getrennt davon die Suchtberatung. Sie widmet sich dem Missbrauch von Genussmitteln wie etwa dem in der Gesellschaft immer noch unterschätzten Alkohol.

