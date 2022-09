Die 13 war bei der Goethewanderung in Elbogen die Glückszahl

Rund 30 Teilnehmende aus Illertissen machen sich in der Partnerstadt mit auf den Weg, der an den Dichter erinnert. Darunter auch ein frischvermähltes Paar.

Auch Pessimisten können nicht verkennen, dass die Zahl 13 für die diesjährige Goethewanderung in der Partnerstadt Elbogen/Loket offensichtlich eine Glückszahl war. Das Wetter machte bestens mit und die freundschaftliche Stimmung prägte das ganze Wochenende.

Mehr als 100 Beteiligte, davon rund 30 aus Illertissen, machten sich am Wochenende auf den Weg, in den Böhmischen Wäldern Johann Wolfgang von Goethe nachzuspüren. Der große Dichter verbrachte seinerzeit mit 74 Jahren verliebte Stunden mit der 19-jährigen Ulrike in Elbogen und hielt sogar um ihre Hand an. Sie lehnte allerdings ab. Mit seinen Gedichten, die die Elbogener Freunde auf dem Weg der Wanderer mehrfach vortrugen, gelang die Verbindung zwischen dem körperlichen Einsatz und der geistig-kulturellen Nahrung bestens.

Wanderfreunde aus Illertissen und Elbogen auf der Goethewanderung

Eingestimmt durch Hörnerklänge und eine Begrüßung am Rathaus von den Bürgermeistern Petr Adamec (Loket) und Jürgen Eisen (Illertissen) starteten die Teilnehmenden auf zwei alternative Strecken von sieben beziehungsweise 14 Kilometern Länge. Im Jagdhaus fanden sich alle zum Mittagessen ein. Das Wild dafür hatten der Oberjäger der Wälder Jaroslav Adamek und der ehemalige Bürgermeister Zdenek Bednar persönlich dafür geschossen.

Nachmittags stand eine Stadtführung mit der tschechischen Vorsitzenden des Freundeskreises, Jana Motlikova, auf dem Programm. Abends ließen sich einige Illertisser die nahe liegende Kurstadt Karlsbad nicht entgehen, während andere beim Pop-Konzert des Sportvereines in der Freilichtbühne am Fuße der Burg Elbogen rockten.

Eine Hochzeitstorte für frisch Vermählte aus der Partnerstadt Illertissen

Eine besondere Überraschung gab es am Vorabend der Wanderung. Die Elbogener Freunde überraschten Julia, die Tochter von Komitee-Präsidentin Susanne Asam und Enkelin von Emilie Asam, und deren Mann mit einer Hochzeitstorte. Das Paar hatte am 9. September um 9 Uhr standesamtlich in Illertissen geheiratet und sich dann gleich mit auf die Fahrt nach Elbogen gemacht.

Spannend wird in Elbogen voraussichtlich das Wochenende 23. und 24. September. Dann finden wieder Bürgermeisterwahlen statt. Als Kandidaten treten Bürgermeister Petr Adamec und ehemaliger Bürgermeister Zdenek Bednar gegeneinander an. (AZ)