Illertissen

17:30 Uhr

Die Blumenfans holen sich ihre Gartenstadt Illertissen zurück

Die zahlreichen Besucher zu den regional ausgerichteten Garten- und Flohmärkten in und oberhalb von Illertissen ließen sich vom launenhaften Aprilwetter die Freude am Bummeln nicht vermiesen.

Plus Trotz des nasskalten Aprilwetters ziehen Öko- und Regiomarkt an der Schranne sowie "Kraut und Krempel" auf der Jungviehweide das Publikum in Scharen an.

Von Regina Langhans

Geschätzt 2000 Fans allein bei "Kraut und Krempel" auf der Jungviehweide, dazu noch der Regio- und Ökomarkt in der Innenstadt: In Illertissen haben sich am Samstag viele Gartenträume erfüllt. Trotz des nasskalten Aprilwetters mit wenig Sonnenschein überwog die Freude darüber, dass die Veranstaltungen endlich wieder ohne Beschränkungen stattfinden konnten. So waren statt einem vier Pendelbusse nötig, weil die Helfer von der Feuerwehr die Besucher zum Parken bis ans Nautilla verweisen mussten. Die Riedwiesen auf der Jungviehweide waren wegen der Regenfälle zu nass, um dort Autos abzustellen. Besucherinnen und Besucher reisten auch in Bussen an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .