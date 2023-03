Die City-Papeterie in Illertissen ist neuer Service-Partner der IZ

Das Geschäft in der Hauptstraße in Illertissen ist die neue Anlaufstelle für Anzeigen und Fragen zum Abo. Hier gibt es außerdem alle Produkte der Zeitung zu kaufen.

Das ist kein Scherz: Die Illertisser Zeitung hat ab dem 1. April einen neuen Service-Partner: Die City-Papeterie in der Hauptstraße übernimmt die Aufgabe. Dort gibt es alle Produkte der Zeitung zu kaufen: etwa das Rezeptmagazin "Zuckerguss" oder das "Radl mit". Das Angebot ist noch viel größer.

Das Team um Chefin Sonja Schrapp nimmt etwa private Kleinanzeigen für die Rubriken Verkäufe/Kaufgesuche, Vermietungen/Mietgesuche sowie Glückwunschanzeigen zum Geburtstag, zur Hochzeit oder weiteren Anlässen entgegen. Auch Todesanzeigen oder Danksagungen sowie Jahresgedenkanzeigen können dort persönlich aufgegeben werden.

Diese Angebote können Leserinnen und Leser der IZ nutzen

Auch der Leserservice kommt nicht zu kurz: Abonnenten können den Urlaubsservice in Anspruch nehmen. Das heißt: Jeder kann sich sein Abo in den Urlaub nachsenden lassen. Wer umzieht, kann den Adresswechsel ebenfalls beim Service-Partner vor Ort bekannt geben. Auch Neukunden sind willkommen, um an der Hauptstraße 17 in der Rau-Passage ein Abonnement abzuschließen. Bislang war "Buch und Musik" Ansprechpartner vor Ort in Illertissen - doch mit der Schließung des Geschäfts am Martinsplatz endet wie bereits berichtet auch die neunjährige Zusammenarbeit mit der IZ.

Angelika Glogger von der Augsburger Allgemeinen betreut die Service-Partner. Sie freut sich, dass mit der City-Papeterie ein Nachfolger gefunden wurde. Denn eine persönliche Anlaufstelle für unsere Privatkunden sei wichtig - und diese bietet übrigens auch bereits die Weißenhorner Filiale der City-Papeterie als Service-Partner der Neu-Ulmer Zeitung.

Das sind die Öffnungszeiten unserer Service-Partnerin

Kunden, die zu Sonja Schrapp und ihrem Team kommen, können nun also an beiden Standorten die Angebote der Zeitung nutzen. Und sie finden natürlich weiterhin die gewohnten Angebote der City Papeterie mit ihrem breiten Sortiment an Schulranzen und Schulrucksäcken sowie Zeitschriften und Zigaretten. Das Geschäft in Illertissen ist außerdem Lotto-Annahmestelle und bietet geschmackvolle Accessoires für die Wohnung. Geöffnet ist die City-Papeterie in Illertissen montags bis freitags durchgehend von 8.30 bis 18 Uhr sowie samstags von 8.30 bis 12.30 Uhr.

Weiterer Service-Partner der Illertisser Zeitung ist die Papeterie Dilger in Babenhausen.