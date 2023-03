Die einstige Wirtin vom Vesperstüble ist mit 95 immer noch fit

Plus Schon in Griechenland hat Adamoula Kousidou von deutschen Bäumen geträumt. Illertissen ist ihre zweite Heimat geworden.

Adamoula Kousidou sind ihre 95 Lebensjahre nicht anzusehen, die sie kürzlich vollendet hat. Die gebürtige Griechin kocht, putzt und geht einkaufen, wenngleich sie von Tochter Georgia liebevoll umsorgt wird. Die Seniorin hat drei Kinder, acht Enkel und zwei Urenkel. Die ehemalige Wirtin des griechischen Lokals an der Rosenstraße in Illertissen, das einstige Vesperstüble, ist ums Jahr 1960 herum nach Deutschland gekommen und dabei ihrem Traum gefolgt, wie sie betont.