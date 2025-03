Geriatrische Reha in Illertissen wächst deutlich

Die Kreisspitalstiftung beginnt noch in diesem Jahr mit dem Ausbau des Gesundheitszentrums Illertissen. Wie unsere Redaktion bereits im Januar berichtet hatte, soll die Zahl der Plätze für die Geriatrische Rehabilitation deutlich aufgestockt werden. Die Größenordnung stand damals noch nicht fest. Jetzt hat die Kreisspitalstiftung bekannt gegeben, dass noch heuer bis zu 26 weitere Plätze im Erdgeschoss der ehemaligen Illertalklinik entstehen. Künftig sollen alle fünf Etagen im Neubaugebäude genutzt werden. Wie jetzt im Anschluss an die jüngste Sitzung des Kreisausschusses für Gesundheit und Krankenhauswesen bekannt gegeben wurde, möchte die Stiftung maximal fünf Stationen mit bis zu 131 Betten schaffen. Dafür werde neues Personal für den pflegerischen wie den therapeutischen Bereich eingestellt.

Die Krankenkassen geben mehr Geld für die Geriatrische Reha

Möglich macht diese Entwicklung eine Vereinbarung mit den Krankenkassen. Die waren der Stiftung nach langen Verhandlungen deutlich entgegengekommen und hatten die Pflegesätze kräftig angehoben. Bisher waren sie so niedrig kalkuliert, dass die Kosten der Einrichtung bei Weitem nicht gedeckt wurden. Die Folge: ein deutliches Defizit. Wie die Kreisspitalstiftung gegenüber unserer Redaktion erklärte, könne mit den neuen Sätzen „das Defizit des Gesundheitszentrums zwar nicht kompensiert, aber deutlich reduziert werden.“

Die Bewohner von IllerVita können vorerst bleiben

Bis zum Ausbau des Gesundheitszentrums bleibe die Pflegeeinrichtung IllerVita weiterhin in Betrieb, heißt es. Einen genauen Zeitplan für die Schließung gibt es offenbar noch nicht. „Die Bewohnerinnen und Bewohner erhalten die Garantie, solange in der Pflegeeinrichtung zu leben, wie sie es wünschen“, lässt Stiftungsdirektor Torsten Strehle verlauten. „Wir werden gemeinsam mit der Einrichtungsleitung, den Vertretern der Bewohner, den Angehörigen und unseren Mitarbeitenden ein Konzept entwickeln, um eine positive Entwicklung für alle Betroffenen sicherzustellen.“ Das Gesundheitszentrum Illertissen setze mit der Weiterentwicklung zum Rehazentrum mit überregionaler Bedeutung und einem Netzwerk im ambulanten und stationären Sektor auf einen nachhaltigen Entwicklungsplan, der nicht nur die Versorgungsqualität der Bevölkerung verbessere, sondern auch die Attraktivität als regionaler Arbeitgeber erhöhe.

Die Geriatrische Reha bietet viele Vorteile

Die stationäre geriatrische Rehabilitation in Illertissen wird sehr gut angenommen. Sie bietet den Vorteil, dass die dort behandelten Patientinnen und Patienten zu 90 Prozent nach Hause entlassen werden können und anschließend keine stationäre Pflege benötigen, wie Strehle in einem früheren Gespräch mit unserer Redaktion sagte. Das spare einerseits enorme Kosten, andererseits komme es den betroffenen Menschen zugute.

Mittlerweile kämen die Patienten sogar aus dem Raum München, weil eben viele geriatrische Einrichtungen aus Kostengründen geschlossen worden seien. Ein vergleichbares Angebot wie in Illertissen gibt es in der Region nach Darstellung des Stiftungsdirektors nur in Heidenheim, Ichenhausen und teilweise in Ulm. (hip/AZ)