Die Geschichte der Egerländer soll in Illertissen lebendig bleiben

Plus 1946 wurde Illertissen Anlaufstelle für Vertriebene aus Elbogen. Jetzt feiert die Eghalanda Gmoi ihr 70-jähriges Bestehen. Zu verdanken haben sie das einem Freund.

Zuletzt ist es etwas ruhiger geworden um die Egerländer in Illertissen: die Museumsschätze schlummern wegen der Adler-Sanierung im Depot, Festumzüge fielen pandemiebedingt aus und Emilie Asam, Kulturwartin der Eghalanda Gmoi, hat ein wenig das Gefühl, dass ihnen die Zeit davon laufe. Das erste Gmoi-Treffen nach über zwei Jahren Pause fand im Juli statt, und die rund 55 Mitglieder sind inzwischen 50 bis fast 100 Jahre alt. Umso wichtiger daher, jetzt die vor 70 Jahren im Gasthaus Adler erfolgte Vereinsgründung zu feiern. Wie berichtet, wird dieses Gebäude derzeit generalsaniert, sodass sich die Egerländer am Samstag, 22. Oktober, um 14 Uhr im Caritas-Café treffen.