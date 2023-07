Illertissen

18:00 Uhr

Die Geschichte des Illertisser Adlers geht weiter

Plus Über den aktuell laufenden Umbau des Gebäudes neben dem Rathaus wird in Illertissen viel gesprochen. Veränderungen hat das Haus schon viele erlebt.

Von Ralph Manhalter Artikel anhören Shape

Heute bewegen wir uns bei den Geschichten aus der Geschichte in die Keimzelle Illertissens, sieht man von den jüngst entdeckten römischen Fundamenten an der Steig ab, dem ältesten Teil der Siedlung. Entgegen so mancher Vermutung befand sich diese eben nicht im Gebiet Marktplatz und Kirche, sondern weiter östlich, im Areal des Rathauses und angrenzender Gebäude. Markt- und Martinsplatz hingegen lagen zum Teil schon jenseits des Wallgrabens und wurden erst mit der Siedlungserweiterung nach Westen in den Kernort eingegliedert. Hier, im Geburtsschoß Illertissens war neben dem administrativ-bürgerlichen Zentrum auch jenes für Leib und Seele angesiedelt.

Die Gasthöfe zur Krone und zum Adler rahmten zu beiden Seiten den Platz vor dem Rathaus. Während das Fachwerkgebäude der Krone bereits jetzt einen pittoresken Anblick bietet, wurde der Adler erst kürzlich aus dem Dornröschenschlaf wachgeküsst. Momentan ist natürlich noch schwer zu erahnen, welcher Blickfang sich entlang der Hauptstraße bilden wird: Das von Grund auf restaurierte Gebäude wird der Endpunkt einer Sichtachse sein, der lediglich noch von der Silhouette des Schlosses gekrönt wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen