Die Historische Schranne ist seit 30 Jahren die gute Stube von Illertissen

Plus Der Umbau zum repräsentativen Bürger- und Sitzungssaal der Stadt war strittig. Die Schlagzeilen titelten mit "Schwarzmalerei" oder "Schranne und Panne".

Die Maifeier vor 30 Jahren fiel in Illertissen besonders aufwendig aus: Denn am 1. Mai 1993 wurde nach langwierigen Sanierungsarbeiten die Historische Schranne von 1697 als Sitzungs- und Veranstaltungssaal eröffnet. Das von Bürgermeister Hermann Kolb (1971 bis 1990) aufgrund der Raumnot im Rathaus angestoßene Vorhaben wurde kontrovers diskutiert und von Amtsnachfolger Karl-Heinz Brunner (1990 bis 2002) erfolgreich umgesetzt. Heute ist die Historische Schranne aus dem Illertisser Stadtbild kaum wegzudenken. Damals erschien die Sanierung mit ihren auf 5,5 Millionen D-Mark angestiegenen Kosten und dem betriebenen Aufwand sehr ungewöhnlich.

Einblicke in die Historische Schranne beim Rathaus in Illertissen 1989 vor dem Umbau.

Doch schon zur Einweihung habe es weit angereisten Besuch gegeben, erinnert sich der frühere Stadtrat und stellvertretende Bürgermeister Josef Fackler. "Man hat uns in Illertissen um den schönen historischen Saal beneidet", so Fackler. Davor aber hätten etliche gewünscht, ein schweres Fahrzeug möge doch mal versehentlich gegen das Gebäude donnern, damit es endlich einfällt, weiß der damalige Stadtbaumeister Hans Joachim Lüddemann. "Für dieses alte Glump noch Geld auszugeben, ist wie zum Fenster hinausgeworfen", zitiert er Kritiker.