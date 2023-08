Illertissen

vor 50 Min.

Die Höhen und Tiefen des Lebens meistern sie gemeinsam

Plus Astrid und Josef Worschech feiern in Illertissen goldene Hochzeit. Nach vielen Ehejahren halten sie immer noch fest zusammen.

Von Regina Langhans

Als Astrid, 68, und Josef Worschech, 70 Jahre alt, vor 50 Jahren in Sindelfingen ihre Traumhochzeit hielten, wussten sie: Wir wollen zusammenbleiben. Sie haben ihr gegenseitiges Versprechen gehalten und feiern, inzwischen in Illertissen im eigenen Heim, ihr goldenes Ehejubiläum. Es falle nicht so turbulent aus wie die grüne Hochzeit damals. Das sei aber auch gar nicht nötig, finden beide. Denn sie verbrächten zusammen eine gute Zeit, Höhen und Tiefen inbegriffen. Zufrieden genießen sie ihren Ruhestand und nehmen auch gerne gesellschaftliche Anlässe wie etwa das Illertisser Altstadtfest wahr.

„Eigentlich müssten wir längst wieder umziehen“, sagt Astrid Worschech, lacht und schüttelt doch den Kopf. Denn Haus und Garten in bester Lage erscheinen ideal. Ihr Mann freut sich bis heute über den gelungenen Griff 1996 bei ihrer Suche nach größerem Wohnraum für die Familie mit heranwachsendem Sohn. Davor gab es Ortswechsel und Umzüge. Josef Worschech ist gebürtig aus Oberroth und in Senden aufgewachsen. Seine Frau Astrid kam in Oberndorf am Neckar zur Welt und wurde in Sindelfingen groß. Beide waren sehr jung, als sie ihre Bekanntschaft machten anlässlich der Hochzeit von Verwandten. Da Worschech durch seinen Vater als Mitarbeiter bei der Bahn günstig Zug fahren konnte, nützte er die Möglichkeit zu Besuchen nach Sindelfingen. Doch Geduld war gefragt, bis sich seine Bekannte, inzwischen Drogistin, mit ihm, dem Kraftfahrzeugmechaniker, näher anfreunden wollte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen