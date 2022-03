Illertissen

vor 48 Min.

Die Illertisser Tafel sucht Kleiderspenden für Rumänien

Plus Durch günstige Umstände kommt eine Aktion in Illertissen zustande. Ulrike Tiefenbach von der Tafel und Stefanie Steinle von der AWO sagen, was gebraucht wird.

Von Regina Langhans

Synergieeffekte begünstigen oft Vorhaben: etwa wenn die Kleiderkammer der Illertisser Tafel nach Saisonende übrige Ware weiterverschenken will und dafür ein Unternehmen sucht, das sowieso nach Rumänien fährt. Denn dort herrscht Bedarf an gespendeten Kleidern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

