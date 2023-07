Die Illertisser Version der Special Olympics ist ein Volltreffer

Plus Gymnasisastinnen und Gymnasiasten betreuen Menschen mit Behinderungen beim Spiel- und Sportfest. Dabei steht jedoch etwas anderes im Vordergrund als Leistung.

Die pädagogische Arbeit am Kolleg der Schulbrüder geht auch nach dem „100. Geburtstag“ im Geist des Ordensgründers Johannes von La Salle weiter. Ein Beweis hierfür wurde wenige Tage nach dem großen Festakt geliefert: Wie Unterstützung für benachteiligte Menschen in der Praxis aussieht, demonstrierten mehr als 20 Schülerinnen und Schüler, als sie im Rahmen des „Spiel- und Sportfestes“ rund 40 junge Menschen mit Behinderungen aus den Einrichtungen der Lebenshilfe Donau-Iller betreuten und diesen einen lang erwarteten abwechslungsreichen Vormittag gestalteten.

„Das ist echte Inklusion“ freute sich Werkstattleiter Markus Botzenhart, als er beobachtete, mit welcher Freude und doch auch Selbstverständlichkeit die jungen Leute miteinander umgingen. Sei es im Sport, bei den Spielen oder auch in ganz alltäglichen Dingen von Gesprächen bis hin zur Hilfe beim Toilettengang. Beide Gruppen kennen sich seit Jahren, wird doch die Schulmensa von der Lebenshilfe betrieben.