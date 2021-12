Illertissen

vor 31 Min.

Die Jahresausstellung des Kunstzirkels gibt es wieder nur virtuell

Plus Der Kunstzirkel Illertissen kann wieder nicht vor Publikum ausstellen. Die Beiträge zur Jahresausstellung gibt es dafür bei uns in einer Bildergalerie.

Von Regina Langhans

Auch heuer ist die Jahresausstellung des Kunstzirkels in der Schranne – gewohntes Pendant zum Auftakt des Illertisser Weihnachtsmarktes – gleichsam mit der Budenstadt der Pandemie zum Opfer gefallen. Somit findet der Schlussstrich unters vergangene Künstlerjahr verbunden mit dem Auftakt für die neue Vorsitzende Theresia Richter-Numberger und ihre Stellvertreterin Olga Heimbach nur in der Zeitung statt: Mit einer Auswahl der schönsten Exponate in unserer Print-Ausgabe und einer Online-Galerie.

