Die Linde von Bürgermeister Wanner ist angesägt worden

Unbekannte haben den etwa 40 Jahre alten Baum in Illertissen schwer beschädigt. Die Stadt setzt eine Belohnung von 2000 Euro aus.

Es muss am langen Oktoberwochenende passiert sein: Irgendwann zwischen 1. und 3. Oktober haben Unbekannte in Illertissen die Linde angesägt, die der ehemalige Bürgermeister Wanner gestiftet hatte. Ob der Baum das überleben kann?

Die Linde steht an der Nordtangente/Ecke von-Helmholtz-Straße, ist etwa 40 Jahre alt und schön gewachsen. Mitarbeiter der Stadtverwaltung haben einen mehr als zehn Zentimeter tiefen Schnitt in den Stamm des Baumes gemessen. Die Stadt Illertissen hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung und setzt 2000 Euro Belohnung aus für sachdienliche Hinweise oder Beweismittel, die zur Ermittlung und Überführung an der Tat Beteiligter führen.

Wer sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Straftat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Illertissen, Telefon 07303/996510, oder beim Bauhof Illertissen, 07303/95924-3 zu melden. (AZ)