Illertissen

11:40 Uhr

Umfrage in Illertissen: Planen Sie schon Ihren Sommerurlaub?

Wir haben die Menschen in Illertissen gefragt, ob sie schon ihren Sommerurlaub geplant haben.

Plus Ende März sollen alle Corona-Beschränkungen fallen. Planen die Menschen jetzt schon ihren Sommerurlaub? Wir haben uns in Illertissen umgehört.

Von Regina Langhans

Winter und Schlechtwetter sind gerade typisch für die Jahreszeit. Und damit der Moment, die Gedanken in wärmere Gefilde schweifen zu lassen. Das von der Regierung angekündigte Zurücknehmen der Corona-Vorschriften im März mag den Wunsch nach Tapetenwechsel beflügeln. In unserer Umfrage in Illertissen wollten wir von Passantinnen und Passanten wissen: Planen Sie jetzt schon den Sommerurlaub?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

