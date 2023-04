Illertissen

13:41 Uhr

Die neue Chefin im Museumscafé ist keine Fremde in Illertissen

Plus Mit Kerstin Willer serviert eine Expertin Kaffee und selbst gebackenen Kuchen auf der Jungviehweide. Warum die Konditorin und Köchin wieder zurück ist.

Überpünktlich zum Gartenflohmarkt „Kraut und Krempel“ auf der Jungviehweide hat das neue Museumscafé im Glasbau eröffnet. Dabei hat es sich in Illertissen schon herumgesprochen, dass die gelernte Konditorin und Köchin Kerstin Willer, die früher ihrem Bruder Jürgen Willer im Gasthaus Krone zur Seite stand, im Museum der Gartenkultur mit Selbstgebackenem verwöhnen will. „Es wird aber anders als in der Krone“, sagt sie vorsorglich – und erklärt auch, warum.

Es gebe keine große Karte, dafür täglich frisch gebackene Kuchen und Kleinigkeiten wie Salat oder Suppe je nach Jahreszeit direkt aus den Museumsgärten und der Staudengärtnerei. Derzeit biete sich schon Rhabarberkuchen mit Schmand an, später würden Äpfel, Beeren oder Quitten, eben generell regionale Produkte verarbeitet.

