Illertissen

18:30 Uhr

Die neue evangelische Pfarrerin will den Menschen zuhören

Plus Marit Hole aus Günzburg ist Springerin im evangelischen Dekanat. Als Vertreterin ist sie für Gläubige in Illertissen da – und will trotz halber Stelle 100 Prozent geben.

Von Regina Langhans

In der evangelischen Christuskirche in Illertissen steht mit Marit Hole ein neues Gesicht am Altar. Wie berichtet, ist die mit dem Weggang des Pfarrerehepaars Susanne und Hans-Joachim Scharrer im Juli 2022 vakant gewordene Pfarrstelle seit 1. Februar als halbe Vertretungsstelle besetzt. Im Gespräch mit unserer Redaktion zeigt sich aber schnell, dass Pfarrerin Marit Hole zu hundert Prozent im Herzen die 50-Prozent-Stelle antritt. "Doch will ich keine falschen Erwartungen wecken", sagt die sympathische 48-Jährige.

