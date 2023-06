Die neue öffentliche Toilette in Illertissen ist da

Zwei Kabinen, eine bruchsichere Glasfassade, jede Menge Technik. In drei Wochen öffnet das neue Toilettenhäuschen in der Nähe des Marktplatzes in Illertissen.

Die Debatte um die öffentliche Toilette am Illertisser Marktplatz hat sich hingezogen. Dass es jetzt schnell gehen muss, liegt laut Stadtplaner Florian Schilling an einer Frist von weit oben: "Der absolut alles entscheidende Termin ist jetzt der 30. Juni", sagt er. Bis dahin müsse alles abgerechnet sein, damit die Toilette von Fördergeldern der Europäischen Union profitieren kann. 90 Prozent der 120.000 Euro Baukosten können so gedeckt werden, sagt Schilling. Für den Beginn der Konzertreihe "Live im Sperrbezirk" wird es nichts mit der öffentlichen Toilette. Dafür wird die Stadt wohl noch einmal den Toilettenwagen vom Bauhof in die Innenstadt holen.

Ungefähr drei Wochen noch, so schätzt Schilling, dauern die Bauarbeiten am Toilettenhäuschen. Bis zur Eröffnung muss noch einiges passieren auf dem Vogt-Parkplatz in der Spitalstraße. Die Kabinen sind bereits ans Wasser angeschlossen, allerdings steht der Anschluss an das Stromnetz noch aus. Zudem ist einer der beiden Toiletten barrierefrei. Deswegen müsse die Stadt selbstverständlich auch gewährleisten, dass der Weg zur Kabine mit Rollstuhl oder Gehhilfe befahrbar ist, sagt Schilling. Das Grundstück rund um das Toilettenhäuschen wird in den kommenden Wochen gepflastert.

Stadtplaner Schilling: "Da steckt ganz schön viel Technik drin"

Die Toilettenkabinen wurden vormontiert angeliefert. Die tonnenschweren Einzelteile kamen per Schwertransport aus Nordrhein-Westfalen. Zwei große Betonplatten liegen auf dem Toilettenhäuschen und wurden vor Ort zusammengeschweißt. Von außen ziert es eine tiefrote Fassade aus bruchsicherem Glas. Die Stadtplanung habe sich gegen einen Musterdruck entschieden, sagt Schilling. Es bestehe die Möglichkeit, die Fassade mit einer Folie zu überziehen, konkrete Pläne in diese Richtung gebe es allerdings noch keine. Zwischen den zwei Kabinen liegt ein Technikraum. "Da steckt ganz schön viel Technik drin", sagt Stadtplaner Schilling. Die Kabinen sind beheizt, die Toiletten sowie die kompletten Toilettenräume selbstreinigend.

9 Bilder Das schwebende Toilettenhäuschen am Illertisser Marktplatz Foto: Rosaria Kilian

Die Debatte um eine öffentliche Toilette schwele in Illertissen seit über 30 Jahren, sagt Schilling. Die Lösung, wie sie jetzt in der Nähe des Marktplatzes steht, sei ein Kompromiss, mit dem die meisten Menschen zufrieden sind. Die Nutzung der öffentlichen Toilette soll für alle Menschen kostenlos sein. Stadtplaner Schilling hofft, dass sie von allen "vernünftig genutzt wird".