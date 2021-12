Die Plätzchen-Profis aus Illertissen und Umgebung: Susanne Straubs Mandorlini

Plus Das Gebäck der Illertisserin weckt Erinnerungen an ihre Oma - und eine himmlische Vorweihnachtszeit.

Leckere Mandel-Marzipan-Plätzchen sind der Beitrag von Susanne Straub zu unserem Backwettbewerb "Plätzchen-Profi". "Ich backe nicht sehr viel, probiere aber jedes Jahr etwas Neues aus", erzählt die Illertisserin. Das Rezept ist für sei ein Stück Kindheitserinnerung: "Der Geschmack erinnert mich an meine Oma, bei ihr hat es immer so gut gerochen. Da war die Vorweihnachtszeit himmlisch."