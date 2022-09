Die Polizei erwischt einen 19-Jährigen mit einem frisiertem E-Bike

Bei einer Verkehrskontrolle in Illertissen fällt der Polizei ein sehr schneller E-Bike-Fahrer auf. Es stellt sich heraus: Der junge Mann hat sein Rad getunt.

Da staunte die Polizei nicht schlecht: Bei einer Kontrolle in Illertissen fiel der Streife am Dienstagmittag im Bereich der Max-Eyth-Straße ein junger Mann auf, der mit seinem E-Bike offensichtlich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten einige Veränderungen an dem Pedelec fest.

Der 19-Jährige räumte ein, dass der Elektromotor sein Rad nicht bis zu den erlaubten 25 Kilometer pro Stunde, sondern bis etwa 40 km/h unterstützt. Das wiederum führt dazu, dass das Bike rechtlich kein Fahrrad mehr ist, sondern ein Kraftfahrzeug. Sprich: Es gelten andere rechtliche Vorschriften, unter anderem sind eine Fahrerlaubnis und eine Versicherung notwendig. Beides konnte der junge Mann aber nicht vorweisen. Zudem schöpfte die Polizei den Verdacht, der 19-Jährige könnte unter Drogeneinfluss unterwegs sein. Zur Beweissicherung ordneten sie eine Blutentnahme an und stellten das Pedelec sicher. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (AZ)