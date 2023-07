Die Polizei zieht getunte Autos aus dem Verkehr

Tiefergelegt und aufgemotzt: Wer an seinem Auto schraubt, riskiert Strafen der Polizei. Beamte haben einige Autos in Illertissen kontrolliert.

Die Kontrollgruppe Poser/Tuner des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West hat verdächtige Fahrzeuge in Illertissen kontrolliert. Dabei sind den Ermittlern am Mittwochabend bei regnerischem Wetter einige Mitglieder der Tunerszene in die Fänge geraten. Ein junger Mazda-Fahrer etwa hatte seine vorderen Blinker so eingestellt, dass diese dauerhaft leuchten. Dadurch erlischt nach Angaben der Polizei die Betriebserlaubnis.

Bei einem mittels Gewindefahrwerk tiefergelegten Audi stellte die Kontrollgruppe Poser/Tuner fest, dass das Fahrwerk zu tief eingestellt war. Die Polizei berichtet, dass die Räder der Vorderachse an den Kotflügeln streiften, wodurch die Verkehrssicherheit nach Einschätzung der Experten wesentlich beeinträchtigt war. Weiterhin war das vordere Kennzeichen des Fahrzeugs nicht korrekt angebracht. Erst nachdem der Besitzer des Autos die Mängel behoben hat, darf er seine sichergestellten Kennzeichen wieder bei der Zulassungsstelle entgegennehmen.

Eine weitere Autofahrerin hatte im Motorraum ein offenes Schubumluftventil verbaut, das direkt in das sekundäre Ansaugsystem des Motors eingriff. Dadurch war das Auto sehr laut. Durch diese Veränderung des Geräuschverhaltens erlosch auch hier die Betriebserlaubnis. (AZ)