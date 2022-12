Illertissen

12:00 Uhr

Die Postfiliale verlässt die Illertisser Innenstadt

Plus Der Rewe-Markt im Zentrum von Illertissen beendet die Kooperation mit der Deutschen Post. Im Norden der Stadt wird derzeit eine Neueröffnung vorbereitet.

Von Jens Noll

Wer in Illertissen Briefe verschicken oder in der Filiale andere Dienstleistungen der Deutschen Post nutzen möchte, muss künftig den Stadtrand aufsuchen. An Weihnachten wird die bestehende Anlaufstelle im Rewe-Markt beim Bahnhof schließen. Ein Aushang weist darauf hin und nennt die Adresse der neuen Filiale: Es ist der V-Markt am Saumweg. Vor allem ältere Menschen kritisieren die Aufgabe des zentral gelegenen Standorts. Das Unternehmen selbst ist froh darüber, einen neuen Partner gefunden zu haben.

