Faszination Postkarte: Was "Postcrossing" für Fans so spannend macht

Plus Es gibt sie noch: Menschen, die Freude am Postkartenschreiben haben. In Illertissen trafen sich jetzt einige davon und erzählen vom "Verreisen im Kopf" per Karte.

Von Regina Langhans

Sie reisen im Zug und per Auto quer durch Deutschland, um sich zu sehen, Postkarten zu entdecken, schreiben oder zu tauschen. Ihre Leidenschaft nennt sich Postcrossing, und ein Treffen der gut vernetzten Gruppe (postcrossing.com) in Illertissen vergangenes Wochenende hat Pamela Ritsche organisiert. Sie holte die Postkartenschreiberinnen und -schreiber am vereinbarten Treffpunkt, dem Illertisser Bahnhof, ab. Dann ging es zu Fuß durch die Innenstadt Richtung Schützenheim, um dort gemeinsam in die Kartenwelt einzutauchen.

Schon der Weg war ein Stück weit das Ziel, weniger historische Stätten betreffend, sondern vor allem die von den Sehenswürdigkeiten erstellten Postkarten oder eben schöne Illertisser Ansichtskarten zu finden. Ein nicht ganz einfaches Unterfangen, wie sich herausstellte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

