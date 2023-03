Die Schlossgärten in Illertissen erwachen aus dem Dornröschenschlaf

Plus Zehn Architekturbüros haben ihre Visionen für die Gärten um das Vöhlinschloss in Illertissen vorgestellt. Die Sieger kommen aus der Region. Das haben sie vor.

Das Illertisser Vöhlinschloss oben am Berg haben die Illertisserinnen und Illertisser fast überall in der Stadt im Blick. Doch auf den Weg dort hinauf machen sich nicht viele. Das soll sich ändern: Die Stadt hat vor, die Schlossgärten zu einem Schmuckstück und grünen Anziehungspunkt für Einheimische wie Besuchende zu machen. Jetzt gibt es einen Entwurf, wie das ganze Aussehen könnte. Viele waren neugierig auf das Ergebnis des Architektenwettbewerbs, das nun öffentlich vorgestellt wurde.