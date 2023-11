Die Schwabenbühne geht in der Region auf Wintertournee

In Cobblers Cottage spukt es. Doch keine Sorge: Hier sind "Gute Geister" am Werk. Darum geht es im neuen Stück der Schwabenbühne.

Nach der sommerlichen Freiluftsaison mit "Emil und die Detektive" und "Der Talisman" müssen Theaterfreunde in der Region auch diesen Winter nicht auf Aufführungen der Schwabenbühne verzichten. Die Schauspieltruppe geht von Januar bis März mit dem Stück "Gute Geister" auf Wintertournee. Der Vorverkauf läuft.

Dinge verschwinden auf mysteriöse Weise, Bilder wandern – das geht doch nicht mit rechten Dingen zu! Ganz genau, hier sind überirdische Kräfte im Spiel. Die genannten vermeintlichen "Spukereien" sind nur das geringste Problem, mit denen sich der Makler Mark Webster (Josef Hutzler) herumschlagen muss, wenn er das beschauliche Cobblers Cottage betritt. Das einsam gelegene Häuschen ist das Zuhause des berühmten Krimiautors Jack Cameron (Werner Denzel) und seiner Frau Sue (Eva Schneider). Ungestört in ihrem Refugium und verliebt wie am ersten Tag könnte das sympathische Paar eigentlich ein sorgenfreies Leben führen, wäre da nicht ein Problem: Jack und Sue sind tot.

Auf der Wintertournee spielt die Schwabenbühne Illertissen eine Komödie

Nach einem Bootsunglück im Urlaub – Jack kenterte und Sue versuchte, ihn zu retten – gab es an der Himmelspforte arge Probleme mit Petrus. Als Geister führen die beiden jedoch ein langweiliges Leben und ihr einziges Vergnügen besteht darin, den Immobilienmakler zu verfolgen und potenzielle Mieter zu verschrecken. Dies ändert sich, als der erfolglose Autor Simon Willis (Christian Rueß) und seine schwangere Frau Flic (Emma Schulz) in das Cottage einziehen. Sie bekommen etwas wundersame Hilfe in ihrer jungen Ehe und bei den Schwierigkeiten des Alltags. Als zu Weihnachten ein furchterregender Schneesturm über das Land fegt und es bei der Geburt des Kindes zu Komplikationen kommt, ist es in Cobblers Cottage an der Zeit, "geistreiche" Entscheidungen zu treffen. Jörg Zenker inszeniert die Komödie von Pam Valentine für die Schwabenbühne.

Schwabenbühne auf Tour: Hier gibt es Karten

Die Schwabenbühne zeigt das Stück dreimal in der Historische Schranne in Illertissen, (19., 20., 21. Januar), im Theater am Espach in Babenhausen (27. Januar), sechsmal in Weißenhorns historischem Stadttheater (16., 17., 18., 23., 24., 25. Februar) und zweimal in der TSV‐Halle in Altenstadt (1. und 2. März). Tickets gibt es im Vorverkauf online unter www.schwabenbühne.de, telefonisch unter 0761/88849999 und vor Ort unter anderem im AZ Servicecenter Memmingen, der Tourist Information Memmingen, im Neu‐Ulmer Dietrich‐Theater, Bücherwelt Senden, City Reisebüro Vöhringen, Stadt Vöhringen und in Ulm im Service-Center Neue Mitte und im Roxy. In Illertissen gibt es die Karten zudem an den drei Adventssamstagen 2., 9. und 16. Dezember jeweils 9.30 bis 12.30 Uhr im Café am Markt. (AZ)