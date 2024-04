Die Schwabenbühne zeigt in diesem Sommer zwei Klassiker

In der Freilichtsaison kommen "Die kleine Hexe" und "In 80 Tagen um die Welt" auf die Bühne. Darum geht es und hier gibt es Tickets im Vorverkauf.

Die Schwabenbühne präsentiert in ihrer Freilichtsaison zwei literarische Klassiker: Die Bühnenfassungen von "Die kleine Hexe" als Jugendstück und von "In 80 Tagen um die Welt" als Erwachsenenstück. Ab 1. Mai gibt es Karten im Vorverkauf.

Die kleine Hexe ist erst 127 Jahre alt. Viel zu jung, sagen die großen Hexen, um am jährlichen Hexentanz auf dem Blocksberg teilnehmen zu dürfen! Aber nichts wünscht sich die kleine Hexe sehnlicher. Und so übt sie ein Jahr lang sehr fleißig, um eine gute Hexe zu werden. Denn wenn sie in der nächsten Walpurgisnacht die Hexenprüfung besteht, dann soll sie beim großen Tanz endlich dabei sein dürfen. Das Jugendensemble der Schwabenbühne Roth- und Illertal zeigt das Stück nach dem Buch von Otfried Preußler in ihrem Freilichtsommer. Premiere ist am Freitag, 12. Juli, um 20 Uhr. Weitere Spieltermine sind Samstag, 13. Juli, 18 Uhr, Freitag, 19. Juli, 20 Uhr, Samstag, 20. Juli, 18 Uhr, Sonntag, 21. Juli, 15.30 Uhr, Freitag, 26. Juli, 20 Uhr und Samstag, 27. Juli, 18 Uhr.

Schwabenbühne Roth- und Illertal spielt zwei Klassiker in Illertissen

Der exzentrische Engländer Phileas Fogg geht eine waghalsige Wette ein: Er will in 80 Tagen einmal um die Welt reisen – ein schier unmögliches Unterfangen, für das er zudem sein gesamtes Vermögen aufs Spiel setzt. Zusammen mit seinem gerade neu eingestellten Kammerdiener Passepartout und seiner Köchin Mrs. Potts bricht er überstürzt aus London auf und zieht damit fälschlicherweise den Verdacht des übereifrigen Inspektor Fix auf sich, ein gesuchter Bankräuber zu sein. Mit der Eisenbahn, per Schiff und sogar in einem Heißluftballon entspinnt sich eine wilde Verfolgungsjagd einmal um den Globus, bei der unsere Helden sogar eine indische Prinzessin vor dem sicheren Tod retten müssen. Aber werden sie es auch schaffen, wieder rechtzeitig vor Ablauf der Frist in London zu sein?

Die Abenteuerkomödie nach dem Roman von Jules Verne wird am 9., 10., 14., 15., 16., 17., 21., 22., 23. und 24. August um 20 Uhr gezeigt. Am Sonntag, 18. August, wird bereits um 17 Uhr gespielt.

Karten für "Die kleine Hexe" und "In 80 Tagen um die Welt"

Karten kosten für das Jugendstück 15 Euro und für das Erwachsenenstück 17 Euro, an der Abendkasse wird ein Zuschlag fällig. Vergünstigte Tickets gibt es im Vorverkauf im ServiceStore DB in Illertissen, im Kulturhaus Schloss Großlaupheim, im AZ Servicecenter und in der Tourist Information in Memmingen, im Dietrich‐Theater und in der Ratiopharm Arena in Neu-Ulm, in der Bücherwelt in Senden, im Hapag‐Lloyd Reisebüro und im Roxy in Ulm sowie bei der Stadt Vöhringen.