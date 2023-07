Illertissen

vor 18 Min.

Die Stadt Illertissen verordnet der Musiknacht eine Sperrstunde

Der Genuss guter Musik und des einen oder anderen alkoholischen Getränks liegen in der Illertisser Musiknacht oft dicht beieinander. Dazu wird es aber künftig Regeln geben.

Plus Wegen Vandalismus und nächtlichen Ausschreitungen im Jahr 2019 erlässt die Stadt Illertissen eine Verordnung für die Musiknacht. Welche Regeln dort gelten.

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

Im Jahr 2015 fand in der Stadt die erste Illertisser Musiknacht statt und seither hat sich ihr Ruf als fröhliche, harmlose Veranstaltung für Jung und Alt etabliert. Musikfans pilgern unverbindlich mit oder ohne Kneipentour von einer Location zu anderen, um ihrer Liebe zu frönen. Nachdem es 2019 jedoch zu nächtlichen Ausschreitungen kam, hat das Ordnungsamt zusammen mit dem Landratsamt Neu-Ulm eine Verordnung für die Durchführung der Illertisser Musiknacht erlassen. Der Stadtrat stimmte einhellig zu.

Etliche Mitglieder des Gremiums bedauerten, dass es so weit kommen muss. Doch war es laut Polizei und Sicherheitsfirma im Jahr 2019 zu negativen Zwischenfällen wie schweren Kopfverletzungen und besonders viel Glasbruch gekommen. Der Grund hierfür werde hauptsächlich im Alkoholkonsum gesehen. Wobei aufgefallen sei, dass viele Personengruppen mit eigenen alkoholischen Getränken zum Verzehr in der Stadt per Zug angereist waren, sagte Kulturreferentin Susanne Schewetzky. Nun wird der Illertisser Musiknacht erstmals eine Art Sperrstunde verpasst, welche bislang nicht erforderlich war, wie Schewetzky betonte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen