Die Vöhlinkapelle hat jetzt ein Taufbecken

Lokal Die Kapelle im Illertisser Schloss steht fast allen christlichen Glaubensrichtungen offen. Das Improvisieren bei Tauffeiern in dem Rokoko-Kleinod ist nun zu Ende.

Lange hat es gedauert, bis die alte Vöhlinkapelle im Illertisser Schloss zu einem würdigen Taufbecken gekommen ist. Marita Kaiser, die sich im Auftrag des Heimatpflegevereins Illertissen und Umgebung um die Vermietung des französischen Anbaus und der Kapelle für Festivitäten wie Hochzeiten oder Taufen kümmert, hat kürzlich einen stilvollen Behälter erworben. Damit haben die provisorischen Lösungen in dem Rokoko-Kleinod ein Ende.