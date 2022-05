Illertissen

18:00 Uhr

Die Volkshochschule vergrößert sich in Illertissen

Der Vhs stehen in Illertissen jetzt 150 Quadratmeter mehr zur Verfügung. Unser Foto zeigt Geschäftsführerin Carolin Gehring (vorne links) im Gespräch mit ihrem Vorgänger Dieter Rösch.

Plus Bei einem Tag der offenen Tür nimmt die Volkshochschule des Landkreises neue Räume in Illertissen in Betrieb. Nun können zusätzliche Angebote gemacht werden.

Von Regina Langhans

Die Volkshochschule im Landkreis Neu-Ulm expandiert. Sie hat ihre Geschäftsstelle auf dem Henle-Areal in Illertissen um zwei weitere Räume für Kursangebote vergrößert. Im Rahmen eines Tages der offenen Tür am Samstag wurden diese der Öffentlichkeit vorgestellt und bei Schnupperkursen auch gleich getestet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .